Milan punito, Gattuso cancella il riposo

Tre settimane fa il Milan si presentava a Torino con la Juve imbattuto da 10 partite e reduce da 5 successi consecutivi: quella partita poi l'ha persa, ma Rino Gattuso, subito dopo il derby pareggiato 0-0, firmava il rinnovo di contratto fino al 2021. Non è passata una vita, eppure oggi il clima è stato completamente ribaltato. Da 4 pareggi di fila e dall'ultima sconfitta col Benevento che mette a repentaglio anche la qualificazione in Europa League.



"Ho detto ai miei ragazzi che indossiamo una maglia gloriosa e oggi provo una vergogna pazzesca", ha sbottato Gattuso, che già a Premium aveva parlato di una squadra senz'anima. La prima decisione presa dal tecnico è stata annunciata in conferenza stampa: "Niente ritiro, ma domani (domenica, n.d.r.) c'è allenamento ed era previsto riposo. Ci assumiamo le nostre responsabilità e stiamo insieme. Dobbiamo rispettare i nostri avversari ed avere il veleno negli occhi. Dobbiamo metterci a disposizione e fare le cose come si deve. Non me ne frega nulla di quanto fatto di buono fino a poche settimane fa. A me non piace fare ste figuracce con una squadra che sento mia".



"Da 3 giorni a questa parte - ha proseguito Gattuso - ho sentito uno strano odore, e lo si percepiva da 3 giorni a questa parte, quando abbiamo iniziato a preparare questa partita. Ieri ero molto preoccupato e non perché volevo mettere le mani. Per i primi 35 minuti non ci abbiamo capito nulla e la responsabilità è la mia. L'interpretazione della partita in parecchi giocatori è stata imbarazzante e la colpa maggiore è la mia. Se siamo alla canna del gas si deve giocare dando tutto".