Milan-Puma, l'accordo è sempre più vicino

Novità importanti in casa Milan, ma il calciomercato non c'entra. Come noto infatti, il tradizionale connubio tra il club rossonero e l'Adidas finirà al termine di questa stagione sportiva (come annunciato dallo stesso club lo scorso novembre). La società di via Aldo Rossi e il rinomato marchio di abbigliamento sportivo tedesco hanno deciso consesualmente di separarsi e i rossoneri, anche questo è noto da tempo, si legheranno a Puma.

“La Repubblica” oggi in edicola torna sulla questione dello sponsor tecnico e svela che l’annuncio ufficiale della nuova partnership sarebbe sempre più vicino. Secondo il quotidiano l’accordo sarà più breve del precedente, così come anche le cifre dovrebbero essere più basse (una tesi smentita però dal Chief Commercial Officer del Milan, Lorenzo Giorgetti, che ha parlato di "accordo migliorativo"). A questo punto non resta che aspettare l’ufficialità dell'accordo per conoscerne tutti i dettagli.