Milan, Puma in pole position per prendere il posto di Adidas

Il Milan è a caccia di un nuovo sponsor tecnico dopo l'addio (nel giugno del 2018) di Adidas. Come riferisce Tuttosport, il club di via Aldo Rossi sarebbe in trattativa con la Puma, che già sponsorizza la Nazionale italiana.



L'accordo tra le parti potrebbe essere trovato sulla base di un contratto che oscillerebbe tra i 10 e 15 miloni a stagione, ai quali andrebbero aggiunti eventuali bonus in base ai risultati della squadra (Adidas garantiva 19,7 milioni all'anno).



Non sono comunque ancora da escludere le opzioni New Balance e Under Armour. Sul fronte del nuovo Official Car Sponsor, in seguito alla fine del rapporto con Audi, sarebbero in corsa Volvo e Volkswagen.