Milan pronto per la seconda squadra dal 2018/19 in Lega Pro

Tra le novità studiate dal nuovo corso federale per far ripartire il calcio italiano dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, anche l'idea delle seconde squadre. Lo stesso Giovanni Malagò, commissario straordinario di Lega A e presidente del Coni, ne ha parlato non più tardi di ieri: "Quanto ci vorrà per vedere le seconde squadre? Penso giorni. Uscirà un provvedimento che le sdoganerà, un endorsement definitivo con le squadre, non so dire se già dal prossimo campionato o al massimo tra un anno. Però oramai il discorso è varato e deve andare avanti".



Le strade sono due: o un campionato nuovo di sole seconde squadre oppure l'inserimento di seconde squadre nel campionato di Lega Pro (in caso di posti liberi, invece del classico ripescaggio di squadre da serie inferiori). In questo caso, come ha confermato Marco Fassone a margine dell'assemblea dei soci, il Milan sarebbe già pronto: i rossoneri speravano in un via libera federale più rapido, entro il 30 aprile, comunque la decisione dovrebbe essere ratificata a metà maggio.



Ad ogni modo, come riporta Calcio e Finanza, l'interesse del Milan è reale: anche la proprietà cinese è d'accordo perché vede un duplice vantaggio. Da un lato la possibilità di introdurre nuove modalità di introiti e sponsor, dall'altro poter seguire da vicino la crescita dei giovani talenti che oggi vengono mandati in prestito altrove per maturare.