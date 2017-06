Milan, problema al flessore della coscia destra: Bacca salta l'Empoli

Problemi muscolari per Carlos Bacca, che salterà almeno la prossima partita del Milan, impegnato in trasferta sabato sera a Empoli. Come fa sapere il club attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, l'attaccante rossonero "durante il derby di domenica sera ha manifestato un sovraccarico ad un muscolo flessore della coscia destra. Un controllo - viene spiegato - è previsto per inizio della prossima settimana.



Montella dunque non potrà puntare sul colombiano che non sta davvero attraversando un momento favorevole (non segna da sei partite). Possibili due soluzioni in vista della trasferta al Castellani: la presenza di Lapadula dal primo minuto o lo spostamento di Niang nel ruolo di centravanti con il conseguente avanzamento di Bonaventura nel tridente offensivo.