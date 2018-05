Milan, pool di lavoro dopo il no al settlement agreement

Dopo il no ricevuto dalla Uefa sul Settlement Agreement, il Milan pensa alle contromosse e costituisce sul tema un pool di lavoro. L'ad Marco Fassone, un team di legali - tra cui gli avvocati Mattia Grassani e Roberto Cappelli - e i dirigenti dell'area finanziaria del club - capitanati dal Cfo Valentina Montanari - hanno infatti iniziato un percorso per studiare il report della Uefa: il Milan aspetta la sentenza per metà giugno ma vuole farsi trovare pronto ad ogni richiesta nel caso in cui la Uefa chiedesse in questo periodo ulteriori informazioni.



Ma cosa rischia davvero il Milan? La punizione meno severa risulterebbe quella di un avvertimento ufficiale senza sanzioni. Un'altra ipotesi è quella di una multa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Attenzione al capitolo legato al mercato, perché la Uefa (a differenza della Fifa) non può bloccare del tutto il calciomercato in entrata ma soltanto limitarlo con il divieto di iscrivere nuovi giocatori nella lista per le competizioni Uefa oppure limitarne il numero, ad esempio da 25 a 21.



La conseguenza più grave sarebbe l'esclusione dalle competizioni europee che comporterebbe la perdita di qualche decina di milioni e un danno all'immagine del club con giocatori come Belotti e Immobile che difficilmente accetterebbero i rossoneri.