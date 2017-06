Milan, Plizzari vuole rinnovare

Perso un portiere, se ne fa un altro. Se Gianluigi Donnarumma sta prendendo la strada di Madrid, Alessandro Plizzari è determinato a continuare a vestire il rossonero del Milan. Il suo agente, Tullio Tinti, ha già ribadito al club la volontà di prolungare il contratto, in scadenza il 30 giugno 2018 e presto le parti si vedranno per mettere nero su bianco (un primo incontro c'era già stato una settimana fa).



Plizzari, classe 2000, ha rapidamente scalato le gerarchie partendo dalle giovanili rossonere sino a debuttare nel Mondiale Under 20 di qualche giorno fa: nella finalina per il terzo posto è stato decisivo parando due rigori nella lotteria finale. Ora la prospettiva è quella di diventare il nuovo numero 1 del Milan, ecco perché il club rossonero punta a comprare un portiere esperto in modo da poterlo valutare e farlo crescere con calma.