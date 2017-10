Milan, più soldi con il prossimo sponsor tecnico

Il Milan ieri ha ufficializzato il divorzio dall'Adidas come sponsor tecnico dalla prossima stagione e, in attesa della conferma del nuovo partner (che dovrebbe essere Puma), la società rossonera precisa come il prossimo accordo sarà economicamente migliorativo a differenza delle indiscrezioni delle ultime ore.



"Si tratta di un'azienda molto importante e degna del secondo club più titolato al mondo - spiega Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer del Milan, a Calcio & Finanza -. I dettagli saranno annunciati assieme al nuovo accordo ma non sarà un contratto peggiorativo rispetto a quello attuale. Anzi, sarà migliorativo da un punto di vista economico rispetto a quello attualmente in essere".



Sul termine del rapporto con Adidas: "Già dal closing era chiara la volontà reciproca delle parti di percorrere altre strade. Il nuovo Milan ha l'esigenza di intraprendere un nuovo percorso con un partner in grado di valorizzare al meglio la forza del nostro brand sui mercati asiatici e in particolare in Cina".



Giorgetti ha anche confermato il rapporto di sponsorizzazione con Emirates e non cercherà retro-sponsor per la divisa ufficiale.