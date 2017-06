Milan, più Perin che Neto. E Conti "minaccia" l'Atalanta

Il Milan va avanti, come ha detto Fassone. Il club, allora, prosegue la caccia al sostituto di Gigio Donnarumma, o comunque di un portiere titolare nel caso in cui il 18enne dovesse restare in rosa un'altra stagione. A via Aldo Rossi è andato in scena un incontro positivo con l'agente di Neto, riserva di Buffon alla Juve nelle ultime due stagioni e possibile candidato, tra gli altri, per difendere i pali rossoneri l'anno prossimo. Il giocatore sarebbe felice di trasferirsi a Milanello e di ritrovare Vincenzo Montella, suo tecnico ai tempi della Fiorentina. Il favorito, tuttavia, resta Mattia Perin, a patto che le sue condizioni fisiche dopo i gravi infortuni, siano buone: Mirabelli ha già visto il suo agente, il Genoa è disposto a trattare. Gli altri profili seguiti sono quelli di Reina e Sirigu.



Spunta un possibile problema, invece, per l'acquisto di Andrea Conti: l'Atalanta ha offerto il rinnovo al terzino, l'agente Giuffredi ha ribadito invece la volontà del giocatore di andare subito al Milan e di non partire per il ritiro. Gasperini insiste per la sua permanenza, ma il club ha preso atto della situazione e ha comunicato all'agente che per Conti è arrivata un'offerta molto importante e che quindi stanno valutando a chi convenga cederlo. "Ci hanno prospettato questa situazione, ma noi abbiamo preso una decisione - ha detto Giuffredi - Conti vuole giocare nel Milan e pertanto non siamo interessati a trattare con altre società. Per noi Conti va al Milan". All'esterno erano interessati anche Inter, Chelsea e Juve.