Milan, Piersilvio Berlusconi: "I danni allo Stadium non sono nel nostro stile"

"Non ho informazioni dirette, ma penso che tutto stia procedendo e che in tempi brevi il closing ci possa essere". L'amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, dice la sua sulla cessione del Milan che dovrebbe concludersi il 7 aprile. "Se dovesse saltare? Non sarebbe una situazione piacevole, anche perché una decisione importante è stata presa anche dal punto di vista sentimentale: nel caso andremmo avanti ancora con entusiasmo. Dal punto di vista economico comunque non sarebbe un danno, perché un passo indietro degli acquirenti lascerebbe qualcosa di concreto". Cioè i 200 milioni di caparra già lasciati dai cinesi, che presto diventeranno 300.



Piersilvio Berlusconi ha parlato anche dei fatti di Juventus-Milan e alla domanda "I danni evidenziati nello spogliatoio ospiti sono in linea con lo stile Milan?" ha risposto "Assolutamente no. Io sono tifoso del Milan e tutto ciò che esce dal rispetto, dall'eleganza, dal modo di vivere con stile il tifo lo trovo sbagliato, sono cose che non mi piacciono e penso che possano allontanare dal calcio".