Milan, Pier Silvio Berlusconi: "L'Inter non è messa così meglio"

Paolo Bonolis è accanto a lui e lo punzecchia. Pier Silvio Berlusconi sta al gioco e risponde per le rime: "Lui è interista e mi sembra che in classifica non siano messi molto meglio di noi". Appena 2 punti in più: 55 per i nerazzurri, quinti insieme all'Atalanta, 53 per il Milan, settimo e a caccia del ritorno in Europa dopo tre anni di assenza.



A Cologno Monzese, per la presentazione del nuovo accordo con il conduttore di fede nerazzurra, l'atmosfera è rilassata. E così Pier Silvio, vicepresidente di Mediaset, trova modo e tempo di scherzare: "Le caparre già versate per il Milan sono più del prezzo pagato per l'Inter". Fininvest ha già incassato 220 milioni, a giorni ne arriveranno altri 80, poi con il closing i restanti 320. Suning divenne proprietaria dei nerazzurri ufficialmente nel giugno 2016 con un aumento di capitale di 242 milioni. E a proposito di caparre, ecco l'ultima battuta di Pier Silvio: "Già arrivati i 20 milioni? Mi auguro ci credano, sennò..."