Milan, per il ruolo di preparatore in corsa l'ex Napoli Saccone

Fra i candidati al ruolo di nuovo preparatore atletico del Milan c'è anche Corrado Saccone, sette stagioni al Napoli con Walter Mazzarri (l'allora dg era Marco Fassone, attuale ad rossonero), Rafa Benitez e Maurizio Sarri fino al 2016, e oggi al Partizani di Tirana, il club albanese dove Luciano Moggi opera come consulente. Lo riferisce l'Ansa.



Considerando anche che fra una decina di giorni, dopo la sosta per le nazionali, è in programma il derby, è attesa a breve la scelta del sostituto di Emanuele Marra, lo storico assistente di Vincenzo Montella, licenziato una settimana fa dopo la sconfitta contro la Sampdoria.



Come accade da mercoledì scorso, domani alla ripresa degli allenamenti, a guidare la parte atletica sarà Cristian Iriarte, argentino che già fa parte dello staff tecnico di Montella, ed è specializzato nell'utilizzo dei sistemi Gps applicati al calcio. Scartato Massimo Neri, che era la prima scelta ma è impegnato in Cina con il Guangzhou e la nazionale, non è esclusa la soluzione interna.