Milan, per Gattuso decisivo il derby di Coppa Italia

"Il problema non sono io, se vedessi la squadra lontana da me penserei anche alle dimissioni": Gennaro Gattuso ha affrontato così l'argomento riguardante il suo futuro dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Il ds Mirabelli, invece, non ha parlato di panchina ma il tema in casa Milan si pone ugualmente: secondo La Stampa potrebbe essere decisivo già il derby di Coppa Italia previsto mercoledì.



Partita delicata per entrambe le squadre con una sfumatura decisiva: l'Inter ha problemi di risultati ma nessun dubbio su Spalletti mentre il Milan riflette sulla posizione di Gattuso. In caso di crollo contro i nerazzurri, l'ipotesi (ad oggi remota) di un nuovo cambio in panchina diventerebbe realistica con Vincenzo Montella pronto ad essere richiamato dopo neanche un mese e mezzo.



A metà stagione la società milanista non vorrebbe andare su un terzo allenatore ma sceglierebbe di tornare sui propri passi puntando a chiudere l'annata nei modi migliori per ripartire con una nuova figura direttamente per il 2018/19.