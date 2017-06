Milan, Pellegatti: "Tra il 20 e il 25 ottobre la lista degli investitori. Fabregas? Interesse non smentito"

Carlo Pellegatti nel corso di Premium Sport News ha dato importanti aggiornamenti sulla cessione societaria del Milan: "Tra il 20 e il 25 ottobre sarà svelato l'elenco degli investitori e nella prima settimana di novembre Marco Fassone volerà in Cina per capire se faranno parte dell'operazione quattro importanti sponsor. Il closing dovrebbe avvenire intorno al 20 novembre, resta da capire se la cordata di imprenditori cinesi darà l'annuncio ufficiale prima o dopo il derby".



Sul fronte mercato, con il viaggio di Fassone e Mirabelli a Londra per assitere a Chelsea-Leicester, il giornalista di Premium ha riferito: "L'interesse per Cesc Fabregas non è stato smentito. Attenzione anche ad alcuni giocatori del Licester che non stanno trovando spazio e potrebbero finire nel mirino del Milan".