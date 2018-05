Milan, "patto Bonucci-Curva Sud per il sesto posto"

Leonardo Bonucci è da sempre abituato a metterci la faccia, soprattutto nei momenti più difficili, ed è quanto il capitano del Milan avrebbe fatto anche subito dopo la rovinosa sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia. Secondo la ricostruzione offerta da Tuttosport, infatti, dopo la gara dell'Olimpico il difensore rossonero avrebbe avuto un colloquio con il responsabile della Curva Sud, Luca Lucci.

I due avrebbero parlato in maniera fitta - si legge sul quotidiano torinese - stipulando infine una sorta di patto: i tifosi continueranno a sostenere con forza la squadra anche nel finale di questa travagliata stagione, mentre i giocatori dal canto loro si impegneranno al massimo per raggiungere quel sesto posto che significherebbe qualificazione diretta in Europa League senza passare dai preliminari.

Un obiettivo fondamentale per il Milan, che per un breve tratto della stagione ha anche accarezzato il sogno Champions, ma ora rischia addirittura di chiudere all'ottavo posto e restare fuori dall'Europa. Una possibilità che i tifosi non vogliono nemmeno prendere in considerazione, così come la società non vuole assolutamente chiudere al settimo posto: dovendo giocare i preliminari, infatti, i rossoneri dovrebbero rinunciare alla remunerativa tournée estiva negli USA.