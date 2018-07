Milan, Pato: "Leonardo fuoriclasse, darà sicurezza all'ambiente"

Alexandre Pato benedice il ritorno di Leonardo al Milan. "Non sono affatto sorpreso dalla scelta di Elliott. Conosco bene Leo, è un fuoriclasse" evidenzia l'ex attaccante rossonero a Tuttosport.



La punta del Tianjin Quanjian spiega perché con il nuovo dt i tifosi devono essere fiduciosi: "Ha la visione, la competenza e l'autorevolezza per dare una nuova impostazione al club, Non solo dal punto di vista tecnico. Immagino che in società ci sia un po' di smarrimento: in appena un anno e mezzo tante persone sono andate via e Leonardo può dare sicurezza a tutto l'ambiente. È la persona giusta l posto giusto nel momento giusto: farà un grande lavoro".



Fiducia anche per l nuovo corso di Elliott: "Mi sembra che in poche settimane la nuova proprietà si sia mossa in maniera decisa sull'organizzazione del club. Questo fa bene sperare per il Milan e per il suo futuro. Il club merita di tornare ai vertici del calcio".



E se Leonardo dovesse chiamare in rossonero il connazionale: "Intanto aspetto la chiamata... poi vediamo!".