Milan, Paletta e Kucka squalificati per una giornata: saltano la Lazio

Una giornata di squalifica è stata inflitta dal Giudice Sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ai giocatori del Milan Juraj Kucka e Gabriel Paletta, espulsi mercoledì sera durante il recupero della 18,ma giornata tra Bologna e Milan. Entrambi i calciatori rossoneri sono stati espulsi per doppia ammonizione ''per comportamento scorretto nei confronti di un avversario''.



I due non saranno a disposizione di Vincenzo Montella nella delicata trasfera all'Olimpico contro la Lazio in programma lunedì sera nel posticipo del 24.mo turno.