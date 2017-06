Milan, ora Montella deve decidere: Bacca o Lapadula?

Sorpasso e controsorpasso. Il match contro la Sampdoria lascia in eredità a Montella un Bacca di nuovo decisivo e un Lapadula ancora in rodaggio: su chi deve puntare l'allenatore rossonero? Se l'ex capocannoniere della serie B prova a dialogare meglio con i compagni, non tira mai indietro la gamba e si impegna a tutto campo (come dimostra la Premium Cam puntata su di lui), il colombiano in soli 26 minuti prende un palo e segna il gol che vale tre punti: il confronto avuto in settimana a Milanello con il tecnico sembra servito e potrebbe averlo ricaricato.



Martedì è di nuovo tempo di campionato, il Milan giocherà in anticipo alle 20.45 contro la Lazio (diretta su Premium Sport HD) e il dubbio si riproporrà. Anche se Montella, da grande ex attacante, potrebbe dribblare la scelta e lavorare su una terza soluzione: "Lapadula, più di Bacca, potrebbe fare la seconda punta. Insieme ci possono stare, ma dobbiamo vedere come reagirebbe la squadra, fare giocare uno dei due da esterno sarebbe una forzatura". Quindi una squadra a due punte, che forse toglierebbe qualche certezza tattica ma regalerebbe doppia pericolosità all'attacco rossonero.

PANUCCI A BACCA: "PERCHE' NON PARLI ITALIANO?"