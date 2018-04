Milan, ora i tifosi possono diventare azionisti

Non è esattamente un azionariato popolare, né permetterà fantascientifiche scalate, ma per un tifoso del Milan poter possedere un pezzettino della propria squadra del cuore di sicuro sarebbe motivo di orgoglio. A darne la possibilità è l'associazione "Milanisti 1899" che detiene 28.553 azioni dell’​AC Milan Spa e rappresenta il principale azionista di minoranza, ricordando che nel complesso i piccoli azionisti possiedono lo 0,7% del capitale sociale.



L'associazione in questione è anche la proprietaria della società editrice di Radio Rossonera e proprio chiedendo il sostegno all'emittente si è resa "disponibile a cedere a titolo gratuito azioni dell’AC Milan Spa a milanisti di provata fede rossonera, che hanno dimostrato e dimostrano adesione ai valori ed ai principi dell’associazione, in cambio dell’impegno di quest’ultimi a sottoscrivere, in cambio di 10 azioni, una quota associativa di 300 euro il primo anno e 50 per i successivi 4 anni oppure, in cambio di 100 azioni, una quota associativa di 1.000 euro, il primo anno, e 250 i successivi 4 anni".



"Diventare azionista del Milan comporta un ​impegno morale forte ed un ​sostegno economico sostenibile, ma di lungo periodo, alle attività di Milanisti 1899 e di Radio Rossonera, poiché non esiste progetto che possa ambire alla sua realizzazione senza le risorse adeguate e necessarie al suo sviluppo", si legge in una nota dell’associazione.



"Puntiamo a coinvolgere il più alto numero possibile di tifosi - ha dichiarato Giuseppe La Scala, presidente di Milanisti 1899 - per questo abbiamo previsto diverse opzioni per associarsi. Attraverso la campagna ​Tira fuori la voce – #URLACOLDIAVOLO ​puntiamo infatti a farci conoscere da tutti i tifosi che ancora non ci ascoltano e a chiedergli di darci concretamente una mano a diventare sempre più liberi e indipendenti, non la solita radio commerciale".