Milan, omaggio a tre miti: Sacchi, Zaccheroni e Seedorf

"Tre rossoneri che hanno fatto la storia del Milan con una cosa in comune: la vittoria! Buon compleanno ad Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Clarence Seedorf". Così il Milan ha voluto omaggiare tre leggende della propria storia, tutte nate curiosamente lo stesso giorno (ovviamente di anni diversi), l'1 aprile.



"Nel 2007, il magazine inglese "World Soccer" ha eletto il Milan allenato da Arrigo Sacchi come miglior squadra di Club di ogni tempo nel calcio mondiale": così i rossoneri ricordano l'impronta lasciata dal tecnico oggi 71enne che vinse uno scudetto (1988) e due Coppe dei Campioni di fila (1989 e 1990), oltre a due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali.



Alberto Zaccheroni compie 64 anni: la sua grande impresa è ovviamente quella del 1999, quando portò il Milan, reduce da due campionati mediocri chiusi al decimo e all'undicesimo posto, a uno scudetto insperato con una grande rimonta sulla Lazio.



Clarence Seedorf, 41 anni, viene ricordato come il "tocco in più" della squadra dei meravigliosi, quella che tra il 2003 e il 2004 vinse 5 titoli in un anno e mezzo (Champions League, Coppa Italia, Scudetto, Supercoppa Italiana e Supercoppa Europea). Clarence in maglia rossonera ha poi vinto un'altra Champions, il Mondiale per club e un altro scudetto. Meno felice la parentesi da allenatore.