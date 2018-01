Milan, oltre 20 milioni in più di budget: aumenti di capitale rimodulati

È durato circa un'ora il consiglio di amministrazione del Milan, andato in scena intorno a mezzogiorno nella sede del club rossonero. I membri cinesi hanno partecipato collegati in videoconferenza alla riunione, a cui ha preso parte, come previsto dagli accordi, anche Salvatore Cerchione, osservatore di Elliott, il fondo statunitense che ha fornito ad aprile il prestito ponte da 303 milioni di euro, una parte a Li Yonghong per completare l'acquisto del Milan dalla Fininvest di Silvio Berlusconi, e una parte direttamente al club per i primi investimenti.



Come sottolinea il club rossonero in una nota "l'amministratore delegato Marco Fassone ha presentato dati economici con un miglioramento della performance finanziaria, rispetto al budget condiviso nel precedente cda dello scorso novembre, di oltre 20 milioni di euro". Il consiglio d'amministrazione "ha conseguentemente rimodulato le scadenze e l'ammontare dei versamenti deliberando un nuovo piano di aumenti di capitale da effettuarsi da parte dell'azionista di maggioranza. E' stato altresì valutato lo stato di avanzamento delle varie iniziative economiche che interessano AC Milan". A conclusione della riunione, "durata circa due ore, l'ad ha aggiornato il consiglio in merito al progetto di rifinanziamento del debito della società e alle varie alternative in corso di valutazione al momento".