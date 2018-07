Milan, oggi la sentenza del Tas. Elliott: "Impegno triennale"

Dentro o fuori. Il Milan attende con ansia il verdetto del Tas di Losanna che dovrebbe arrivare dopo le 11 di oggi: i rossoneri sperano che venga accolto il ricorso ribaltando così la sentenza dell'Uefa con conseguente riammissione in Europa League.



Nell'audizione di ieri davanti al Tribunale Sportivo ha parlato anche Franck Tuil. "Tipicamente i nostri investimenti durano tre anni" la frase pronunciata dal manager di Elliott.



Una rassicurazione che potrebbe fare la differenza (come sottolineato del resto anche da Fassone) perché il fondo statunitense garantirebbe in questo modo la stabilità e la continuità aziendale considerate fortemente a rischio dall'Uefa quando al vertice del club figurava Li Yonghong (ora non c'è più la spada di Damocle del rifinanziamento del debito).