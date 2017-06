Milan, Ocampos o Deulofeu al posto di Bonaventura: Montella, chi scegli?

Segnano poco, pochissimo. Sono nati nel 1994 e hanno entrambi, ad oggi, 22 anni. Amano il dribbling. Sono Lucas Ocampos e Gerard Deulofeu e parlano la stessa lingua: un argentino e un catalano si intendono a meraviglia usando lo spagnolo, loro due, in particolare, si capiscono l'un l'altro perché saltare l'uomo è il motivo che li ha spinti a fare del calcio il proprio lavoro e il Milan a prenderli entrambi a pochi giorni di distanza. Hanno un compito ingrato, in ogni caso: sono arrivati a costo zero (in prestito) per rinforzare un reparto lasciato sguarnito dalle partenze di Luiz Adriano e Niang, finiranno fondamentalmente per sostituire Bonaventura, la cui stagione è finita in anticipo. Premessa obbligatoria: non far rimpiangere Jack è una missione praticamente impossibile. Nessuno dei due è in grado di sobbarcarsi il lavoro di raccordo dell'azzurro, forse nessuno dei due ne ha la personalità, oltre che la propensione al sacrificio.



Ocampos ha segnato al massimo 7 gol in un campionato in carriera ed era la serie B argentina ma lui aveva 16 anni: abbastanza per finire nel Monaco di Claudio Ranieri. Deulofeu è arrivato anche a 18 quando era appena maggiorenne ma giocava con il Barcellona B. Che differenze ci sono? Non pochissime, a dire il vero. Innanzitutto nel fisico: Ocampos è alto 187 centimetri, il colpo di testa non è la sua specialità anche se il primo gol in A è arrivato proprio così, saltando più in alto degli altri. Quando parte palla al piede sfrutta la sua potenza: un cavallo che ti viene addosso a tutta velocità, a volte un po' macchinoso.



Deulofeu è piccolo (177 cm) e più agile, forse anche più tecnico, di sicuro con una visione di gioco superiore. L'ha detto lui, preferisce giocare a destra, ma di lì c'è Suso e allora dovrà adattarsi: meno cross, più tiri. Ocampos, nel 4-3-3 di Montella, dovrebbe trovarsi a suo agio, ma rispetto allo spagnolo copre ancora meno. Però, al momento, è più in forma. Deulofeu ha avuto un buon impatto con la Juve, mentre a Udine (impiegato per tre quarti di gara) ha palesato una condizione non ottimale. L'ultima volta che si è visto Ocampos, i suoi dribbling hanno fatto impazzire la difesa del Crotone. Chiunque sceglierà, Montella dovrà sgolarsi per farli rientrare a dare una mano e forse anche a dirgli quando stringere e quando stare larghi. Ma se vuole un dribbling, lo avrà di sicuro: il problema è capire quanti ne riusciranno...