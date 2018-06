Milan, nuovo socio per Li Yonghong: Elliott uscirà di scena

Le indiscrezioni degli ultimi giorni trovano conferma. Come riporta la Gazzetta dello Sport il presidente del Milan Li Yonghong avrebbe trovato un socio di minoranza: il suo nome (non dovrebbe essere né cinese né italiano) potrebbe essere svelato nel Consiglio di Amministrazione in programma venerdì nel quale verrà formalizzato un altro aumento di capitale da 32 milioni di euro (la cifra sarà versata entro fine mese). In questo modo il fondo Elliott sarà rimborsato del prestito complessivo da 303 milioni di euro più interessi e uscirà così di scena.



La presenza del nuovo partner (pare abbia importanti risorse economiche) difficilmente ammorbidirà la posizione dell'Uefa, intenzionata a usare il pugno duro dopo la bocciatura del Settlement Agreement e ad escludere quindi i rossoneri dalle Coppe. Tuttavia il club di via Aldo Rossi è convinto che il probabile verdetto negativo verrebbe ribaltato, grazie agli ormai prossimi cambiamenti societari, davanti al Tas di Losanna.