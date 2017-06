Milan, nuovo closing entro il 14 aprile

Dopo il rinvio del 3 marzo, a che punto siamo con il closing del Milan? Ecco le novità grazie al nostro Carlo Pellegatti. Giovedì scorso sono arrivati i documenti per il nuovo accordo vincolante, le bozze sono al vaglio degli avvocati delle due parti e probabilmente lunedì saranno firmate: Sino Europe Sports ha chiesto un ulteriore mese, la nuova data viene quindi fissata intorno al 14 aprile (a patto che, ovviamente, sia versata la nuova tranche da 100 milioni di euro, prevista entro metà settimana prossima).



Il Milan è stato tranquillizzato dalle documentazioni (il cosiddetto "Know Your Client", conosci il tuo cliente, un approfondimento sulla solidità della controparte) arrivate dalla Cina su Yonghong Li, la cui potenza economica lo paragonerebbe a uno dei 50 imprenditori più ricchi d'Italia. Poi mancherebbero gli ultimi 160 milioni di euro per chiudere l'affare ma, secondo SES, a quel punto la strada sarebbe ormai in discesa e arriverebbero entro due settimane.



Sul rinnovo di Donnarumma invece poche novità. Il ragazzo vuole restare ma il Milan deve costruire una società e una squadra competitiva. Difficile che Raiola si sieda a parlare con l'attuale dirigenza, che sarebbe "in scadenza", anche con il mandato dei nuovi proprietari: ma il 14 aprile è ancora abbastanza lontano e intanto le pretendenti potrebbero bussare al procuratore di Gigio.