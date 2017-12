Milan, non c'è nulla da festeggiare: annullata la cena di Natale

È un momento di crisi nera per il Milan, l'aria in casa rossonera è tesa, il clima pesantissimo come non era mai stato negli ultimi anni, tanti anni. Dopo la pesantissima sconfitta di Verona sicuramente tra i rossoneri non c'è nessuna voglia di festeggiare e per questo motivo, per la prima volta da tempo immemore, il club ha deciso per una decisione clamorosa: annullata la cena di Natale in forma privata prevista per questa sera all'hotel Gallia.

Dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio tra Gattuso, Fassone e Mirabelli la società rossonera ha deciso di mandare la squadra in ritiro a Milanello per almeno sei giorni (quindi fino alla gara di San Siro con l'Atalanta) a partire da martedì mattina. Una decisione fortemente simbolica a cui il Milan non è granché abituato, l'ultima volta che i rossoneri erano andati in ritiro infatti era stato due anni fa sotto la gestione Mihajlovic, curiosamente proprio prima di una partita contro l'Atalanta.