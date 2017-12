Milan, no al voluntary agreement. Fassone: "Richieste impossibili"

La decisione della UEFA e la questione Donnarumma: la posizione ufficiale del Club, nelle parole del nostro Amministratore Delegato Marco Fassone 👉🏻 https://t.co/Xy9MVRkW4m pic.twitter.com/hGYORpQdQv — AC Milan (@acmilan) 15 dicembre 2017

La notizia era nell'aria da giorni ma ora c'è anche l'ufficialità : l'Uefa ha detto no al voluntary agreement richiesto dal Milan. L'organo di governo del calcio europeo in un comunicato sul proprio sito ha spiegato i motivi della decisione adottata: "ad oggi ci sono ancora delle incertezze per quanto riguarda il rifinanziamento del debito che deve essere rimborsato a ottobre 2018 (303 milioni di euro più interessi al fondo Elliott ndr) e le garanzie finanziarie fornite dai maggiori azionisti. L'AC Milan continuerà ad essere soggetto all'attuale monitoraggio e la situazione verrà valutata di nuovo nei primi mesi del 2018".



Marco Fassone ha commentato così la decisione: "L'attendevamo, d'altronde la Uefa ci ha richiesto condizioni impossibili per chiunque si trovi nella nostra situazione. Noi abbiamo fatto il possibile producendo una documentazione che illustrasse anche come avremmo agito in caso di minori ricavi o di risultati sportivi sotto le attese. Due settimane fa ci hanno chiesto di rifinanziare il debito o produrre una garanzia bancaria prima che rendessero ufficiale la loro decisione: l'avessero detto prima, non avremmo mai provato la strada del voluntary agreement che, per come è strutturato, forse andrà messo da parte".



L'ad rossonero ha parlato anche degli scenari futuri: "Si va verso il settlement agreement con sanzioni economiche spero non eccessive, restrizioni sulla lista di giocatori da impiegare nelle competizioni europee e forse tetti sui salari. Vedremo. Questo comunque non cambia niente in vista del mercato di gennaio: non venderemo per due motivi, sia perché non abbiamo bisogno di fare cassa sia perché crediamo nei nostri giocatori. Niente anche in entrata a meno di grandi opportunità ".



Infine, su Donnarumma: "L'ho visto più sereno, spero pian piano si torni alla normalità . Voglio solo dire che non ci sono fratture tra me e Mirabelli, il Milan è uno: nessuno provi a mettere zizzania o a usare strane tecniche per tentare di farci cedere Gigio a cifre sotto il valore di mercato che ha. Per noi è patrimonio tecnico, umano ed economico: se poi ci dirà che vuole andarsene, valuteremo le eventuali offerte".

IL COMUNICATO DELL'UEFA

La Camera Investigativa dell'indipendente Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA ha analizzato la richiesta presentata dall'AC Milan per quanto riguarda il voluntary agreement previsto dal regolamento del Financial Fair Play (FFP). Dopo un attento esame di tutta la documentazione presentata e delle spiegazioni fornite, la Camera ha deciso di non concludere il voluntary agreement con l'AC Milan. In particolare, la Camera ha considerato che, a oggi, ci sono ancora delle incertezze per quanto riguarda il rifinanziamento del debito che deve essere rimborsato a ottobre 2018 e le garanzie finanziarie fornite dai maggiori azionisti. L'AC Milan continuerĂ ad essere soggetto all'attuale monitoraggio e la situazione verrĂ valutata di nuovo nei primi mesi del 2018.

L'INTERVENTO DI MARCO BELLINAZZO A PREMIUM