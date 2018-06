Milan, niente Europa League e 30 milioni di multa

Un anno di esclusione dalle coppe europee e una multa da 30 milioni di euro: mancano poche ore alla sentenza della Uefa sul mancato rispetto del fair play finanziario da parte del Milan, ma è questa l'anticipazione che trapela da Nyon. Un brutto colpo per i rossoneri, non il peggiore possibile, visto che si era paventata anche l'ipotesi di due stagioni senza Europa.



Il Milan, com'è noto, ricorrerà al Tas per riacquisire il diritto conquistato sul campo di giocare la prossima Europa League, ma è chiaro che i nuovi scenari societari non aiutano, con la trattativa per la cessione del club all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso che sta per saltare. A prendere il posto dei rossoneri, così, sarebbe l'Atalanta, mentre la Fiorentina giocherebbe i preliminari al posto dei bergamaschi.