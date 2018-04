Milan, niente allenamento pomeridiano per Suso e Kalinic

Gennaro Gattuso dosa le forze dei suoi giocatori. Suso e Kalinic non hanno preso parte all'allenamento pomeridiano e anzi hanno lasciato Milanello dove la squadra si è ritrovata, per preparare la sfida con il Napoli di domenica a San Siro, dopo la giornata di riposo concessa dal tecnico del Milan.



In mattinata l'ala spagnola e l'attaccante croato (tornato al gol contro il Sassuolo) hanno svolto lavoro personalizzato: nessun problema particolare e allarme ma solo la necessità di diminuire in parte i carichi di lavoro in questa fase delicata della stagione nell'ottica di valutare lo stato di forma dei singoli giocatori.

"Romagnoli verrà valutato tra 10-12 giorni"

Il dottor Stefano Melegati, medico sociale del Milan, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Romagnoli: "Domenica nelle prime fasi della partita ha avuto un risentimento muscolare, si è fermato prontamente e questo risentimento poi si è dimostrato essere una piccola lesione muscolare, quella che noi consideriamo 3A, di primo grado, piccola e con poche fibre coinvolte in sostanza: una lesione che viene affrontata in maniera molto cauta, abbiamo impegni in un prossimo futuro importanti. Una valutazione verrà fatta tra 10/12 giorni, e questa nuova valutazione ci permetterà di essere precisi sui tempi di recupero".