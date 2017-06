Milan, Niang si sfoga: "Il vero tifoso non viene allo stadio per fischiare"

Non è stata una giornata facile per Niang. L'attaccante del Milan ha infatti sbagliato un rigore quando la partita con il Crotone era ancora sul risultato di 1-1, ed è stato a lungo fischiato dai tifosi rossoneri, soprattutto al momento della sostituzione.



a punta francese non ha digerito il comportamento dei supporter e lo ha fatto presente sul suo profilo Instagram: "Il vero tifoso non viene allo stadio per fischiare ma per sostenere la squadra. Possono capitare dei momenti di difficoltà, ed è in queste occasioni che si sente l'aiuto dei tifosi. Quindi accetto i fischi dal pubblico, ma non giovano nè alla squadra nè a me stesso".

