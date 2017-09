Milan, Niang risponde a Montella: "Vorrei scegliere io dove giocare"

Mbaye Niang risponde a Vincenzo Montella: il tecnico si era detto molto dispiaciuto e deluso per la situazione venutasi a creare ("Giocare per il Milan deve essere una gioia, non uno stress, mi aspettavo qualcosina in più in questo senso da lui"). L'attaccante, che non si allenerà per i prossimi 10 giorni (ha inviato un certificato medico), a MilanNews.it spiega le sue ragioni. "Ho ascoltato le parole di Montella in conferenza, vorrei solo dire che il calcio è sempre stato l’amore della mia vita ed è il mio mestiere. Mi sono sempre allenato con il sorriso, gioco nel Milan da 5 anni e pure i compagni possono testimoniarlo" sottolinea la punta francese.



Il 22enne tiene a precisare che il suo stato di disagio non dipende dal calcio giocato: "Lo stress non è legato ad una situazione tecnica ma a quello che sta succedendo fuori dal campo, su come si stanno facendo le cose. Vorrei solo scegliere dove andare a giocare, vorrei scegliere io e non gli altri. Non ho nulla contro il Milan e la società, vorrei solo spiegare la situazione".



Come è noto il giocatore ha rifiutato lo Spartak Mosca (c'era già l'accordo tra la società russa e il club di via Aldo Rossi sulla base di 20 milioni più bonus) perché vuole rimanere in Italia, nello specifico al Torino che mette sul piatto una cifra inferiore, 12 milioni.