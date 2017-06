Milan, Niang: "Nel derby segna Bacca. Io capitano? Perchè no"

"Il gol è importante per vincere, ma non è importante chi segna, ma che vinca la squadra. E comunque nel derby segna Bacca, se gioca". Si dice sicuro M'Baye Niang, che in un'intervista al Corriere della Sera, parla di futuro, di allenatori e, soprattutto, di derby (un gol e un assist per lui lo scorso anno nel 3-0 dei rossoneri): “Quel gol mi ha liberato, ci tenevo a essere decisivo dentro una partita importante, era la serata perfetta, ho lasciato andare tutta l’emozione. Una rete domani potrebbe essere importante per vincere, ma siamo giovani, dobbiamo pensare prima al gruppo che ai singoli. Abbiamo preparato questa gara come sempre. Dobbiamo concentrarci su di noi e avere fame. Non c’è uno che rischia di più, è una partita speciale, bisogna prepararla con serenità” ha detto.

Una serenità che, nonostante la giovane età l'attaccante francese sembra aver definitivamente trovato grazie a Montella: “Quando si è presentato ci ha detto: ‘Di questa squadra farò un gruppo’. È così. Quando in partita abbiamo un momento difficile è il gruppo che ti fa andare oltre. Però siamo solo all’inizio: arriveranno le difficoltà in stagione e lì dovremo essere più uniti che mai. Nessuno si aspettava fossimo così in alto, ora possiamo fare il nostro campionato dando il meglio. Il Milan deve tornare in Europa”.

Parole da vero leader per Niang, che non nasconde di studiare per diventare un giorno capitano del Milan: “Bad boy lo dite voi, io sono un ragazzo normale che da giovane ha fatto qualche errore. L’importante è che ho capito di aver sbagliato. Sono anche sfigato perché tutto quello che faccio viene fuori, perciò non farò più niente. Se mi ritengo un leader? So quando c’è bisogno di lanciare una voce, di dare consigli ai più giovani, di essere trascinatore. Io capitano del Milan? Perché no? Sono qui da quattro anni, ho vissuto momenti che mi sono serviti da esperienza, penso di essere importante nello spogliatoio e cerco di esserlo sempre di più”.

"Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? “Ci siamo resi conto di quello che potevamo fare - ha concluso Niang - Siamo un bel mix, con 26-27 calciatori che possono giocare tutti. Ora non ci dobbiamo montare la testa. Siamo terzi, ma basta che perdiamo una partita e torna tutto come prima”.