Milan, Niang: "Momento no, il prossimo rigore è di Lapadula"

Due rigori sbagliati in altrettante partite ed entrambi calciati malissimo, ma per M'baye Niang non è del tutto una novità visto che per l'attaccante francese, tra Serie A e Ligue 1, dal dischetto sono più gli errori dei gol (quattro su sette). A fine partita Vincenzo Montella ha ammesso candidamente: "Forse ho sbagliato rigorista".

La rete si scaglia contro l'attaccante del Milan (nominato Bidone d'Oro proprio nel giorno in cui CR7 celebrava il quarto Pallone d'Oro), che a fine gara si confessa ai microfoni di Milan tv: "Sto vivendo un momento difficile". "Il rigore? Mi sono preso la responsabilità. Mi spiace molto - ha detto il francese - In questi momenti no si può solo lavorare a testa bassa".

Dopo l'episodio con Lapadula durante la gara con il Crotone il sospetto è che fra i due qualcosa si sia incrinato, ma Niang spiega: "Non abbiamo nessun problema. È successo quel che è successo, ma oggi mi ha caricato e mi ha detto di stare tranquillo". E infatti, dopo due errori in fila, il francese non ha dubbi su chi tirerà il prossimo penalty: "Se ci sarà un altro rigore lo farò calciare a lui. Se lo merita".