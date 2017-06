Milan, Niang a Premium: "Se continuo a lavorare così tornerò a segnare"

Non è un periodo facile per Mbaye Niang. L'attaccante rossonero domenica scorsa ha fallito un rigore contro il Crotone ed è stato sonoramente fischiato dai propri tifosi al momento della sostituzione. Ma la giovane punta può contare sull'appoggio di tutti, a cominciare dalla società. "L’abbraccio di Galliani a fine partita mi ha fatto molto piacere: è la persona che mi ha portato al Milan, mi è stato molto vicino anche quando le cose per me non andavano bene e questo per me è importante" ha sottolineato il francese ai microfoni del nostro Carlo Pellegatti.



Il suo compagno di squadra, Gianluca Lapadula, si è scusato 'accusnadosi' di aver forse distratto Niang in occasione del tiro dagli 11 metri: "Le scuse di Lapadula? Non c’è problema, è normale che voleva tirare il penalty per poter così segnare il suo primo gol a San Siro. L'importante è fare sempre meglio e pensare alla prossima partita".



Lunedì sera i rossoneri saranno impegnati all'Olimpico: "Contro la Roma è una partita importante e difficile: dovremo prepararla al meglio, andare lì con umiltà e cercare di portare dei punti a casa".



Niang proverà a trovare nuovamente la via della rete ponendo fine al 'digiuno': "Come superare questo periodo senza gol? Lavorando: durante una stagione capitano questi momenti, solo con il lavoro se ne esce. Montella mi dice di stare tranquillo, che il gol arriverà se continuo a lavorare così".



Chiusura dedicata agli obiettivi del Milan: "Noi pensiamo al nostro campionato, cerchiamo di vincere le partite perché vogliamo tornare in Europa. Il morale della squadra sta benissimo”.