Milan, nessun incontro tra Berlusconi e SES: si continua a lavorare per il closing

Nessun incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi e gli emissari di Sino Europe Sports, cordata di imprenditori cinesi in procinto di acquistare il Milan. Fonti Fininvest smentiscono categoricamente quanto riportato da alcuni quotidiani secondo i quali il presidente rossonero nel corso di un vertice avrebbe formulato alcune richieste precise agli interlocutori in merito al suo ruolo e alla presenza di Adriano Galliani nel nuovo organigramma societario.



Le parti invece stanno lavorando alacremente in vista del closing previsto per il prosimo 13 dicembre. Del resto nella giornata di lunedì alcuni manager di Fininvest ed emissari di SES sono stati a Casa Milan per un primo sopralluogo operativo per iniziare a organizzare l'assemblea chiamata a nominare la nuova governance, prima della firma del closing.