Milan, nessun dubbio: Montella sarà confermato nella prossima stagione

Vincenzo Montella sarà l'allenatore del Milan anche nella prossima stagione anche con i nuovi proprietari cinesi. A oggi non ci sono dubbi perché, a partire da Marco Fassone, è stato apprezzato non sono il lavoro sul campo ma anche quello psicologico con i giocatori in una fase di importante transizione del club che ha portato a due mercati praticamente a costo zero. Anche mediaticamente il tecnico è sempre parso ai nuovi investiori molto equlibrato e propositivo: una conferma necessaria dopo le indiscrezioni che rivelavano una certa insoddisfazione da parte di Silvio Berlusconi su qualche scelta tattica dell'allenatore milanista soprattutto per quanto riguarda la manovra offensiva, che secondo il presidente con Suso dietro Lapadula e Bacca avrebbe poturo essere piu efficace.



E veniamo al closing. Innaziutto va sottolineata la smentita di Fininvest alla ipotesi che Berlusconi possa tenere il 20 per cento del pacchetto di maggioranza che invece passerà ai nuovi investitori per il 99,93 per cento. Nei prossimi giorni secondo le intenzioni del gruppo orientale verrà comunicata a via Paleocapa la nuova struttura societaria e l'elenco definitivo degli investitori, alcuni dei quali saranno presenti al closing il 1 marzo o piu probabilmente il 3. Dopo l'assemblea dei soci avverrà la firma nella sede scelta da Silvio Berlusconi, poi probabilmente a Casa Milan si terrà il primo consiglio di amministrazione dei nuovi proprietari e, prima o a seguire, la conferenza strampa. Dal 4 marzo si aprirà una nuova pagina nella storia del Milan.

Carlo Pellegatti