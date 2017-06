Milan-Napoli, Donnarumma: "Dalle mie parti tanti tifosi rossoneri..."

Gigio Donnarumma è arrivato a Milano che era ancora un ragazzino. Ma quando nasci a Napoli e provincia, in genere, la "fede" per i colori azzurri ti si attacca addosso fin da bambino. A lui è andata diversamente e così, in attesa di sfidare Insigne e compagni, lui accende il big match di sabato: "Dalle mie parti (Gigio è di Castellammare di Stabia, n.d.r.) ci sono tanti tifosi milanisti. Mi fa piacere rendere orgogliose queste persone, tra cui la mia famiglia che è milanista".



L'anno scorso Donnarumma non era ancora il titolare del Milan quando il Diavolo, all'epoca allenato da Mihajlovic, ne prese 4 dalla squadra di Sarri. Ma quello era un altro Milan, appunto. E quello di oggi è diverso anche da quello che ha perso 4-2 al San Paolo all'andata: "Ci stiamo preparando bene - spiega Donnarumma -. È una gara importante perchè vogliamo recuperare i punti persi per strada. Speriamo di fare una grande partita. Ci saranno i miei genitori allo stadio, affrontare il Napoli è sempre emozionante. Vogliamo fare bene per il nostro pubblico".



Magari Donnarumma riuscirà a parare un altro rigore, come già successo lunedì contro Ljajic: "È tutto frutto del lavoro: quando sono lì cerco di capire dove un giocatore può calciare. Non so se faccio paura agli avversari. Magari visto che sono alto occupo tanto spazio. Io cerco sempre di stare lì fino alla fine e restare naturale". Come sempre, del resto: "Paura? Il mio compito è trasmettere tranquillità. Io sono orgoglioso di indossare la maglia del Milan, è una maglia importante e quindi serve sempre grande cattiveria in campo per onorarla. Io cerco di caricare sempre i miei compagni quando siamo in campo".