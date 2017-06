Milan, Montolivo si opera ma non perde il suo sorriso. Sergio Ramos: "Dispiaciuto per l'infortunio". Maldini: "Supererai anche questa"

Dopo la notizia dell'infortunio ai legamenti del ginocchio che lo terrà lontano dai campi per circa 6 mesi, Riccardo Montolivo si è recato questa mattina alla clinica Madonnina di Milano per sottoporsi a operazione chirurgica. Il capitano rossonero, intercettato dalle telecamere di Premium poco prima dell'intervento (effettuato dalla stessa equipe che nel 2014 lo operò alla tibia), è apparso sereno e sorridente e ha fatto anche un cenno di saluto con la mano. Dopo circa due ore d'intervento la notizia del perfetto esito dell'operazione, ora per Montolivo inizia la fase del recupero che dovrebbe riportarlo in campo tra febbraio e marzo.

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica che Riccardo Montolivo si è sottoposto stamattina a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il professor Herbert Schoenhuber, che ha eseguito l'intervento chirurgico, si è detto soddisfatto della riuscita dello stesso. I tempi di recupero previsti sono quelli standard tra 5 e 6 mesi, salvo complicazioni.

L'INGRESSO IN CLINICA

RISARCIMENTO FIFA, AL MILAN CIRCA 2 MILIONI

A Torino un nuovo ko importante per Montolivo, già costretto a saltare i Mondiali brasiliani nel 2014 per un infortunio alla tibia. Continua dunque il cosiddetto 'virus FIFA', che ad ogni pausa delle nazionali porta diversi gravi ko per le squadre di club: per questo anni fa è stato istituito il Protection Program, il sistema per risarcire le squadre di club in seguito all'infortunio di un giocatore prestato alla Nazionale, che dalla sua creazione, nel 2012, ha già pagato 90 milioni di euro.

Il compenso è calcolato in un quotidiano risarcimento fino a 20.548 euro giornalieri per un massimo di 365 giorni (lo stipendio giornaliero del giocatore moltiplicato per i tempi di recupero). Per l'infortunio di Montolivo quindi il Milan guadagnerà, magra consolazione, una cifra tra gli 1.7 e i 2 milioni di euro, visto che il rientro del giocatore è previsto solamente tra febbraio e marzo.

LE PAROLE DI MALDINI

LE PAROLE DI SERGIO RAMOS

Muy apenado por la lesión de @OfficialMonto. Toda la fuerza./ Sad to hear about Montolivo's injury. All my strength. #ForzaMontolivo — Sergio Ramos (@SergioRamos) 7 ottobre 2016

Tra i moltissimi messaggi di incoraggiamento rivolti al capitano del Milan, c'è anche quello di Sergio Ramos, sfortunato protagonista dell'intervento che ha causato la lesione del crociato dell'azzurro. "Sono molto dispiaciuto per l'infortunio occorso a Montolivo. Ha tutto il mio sostegno", queste le parole del difensore del Real Madrid su Twitter.