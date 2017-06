Milan, Montolivo: "Mi auguravano la morte, che tristezza"

"Augurare la morte a chi comunque soffre è una cosa barbara". Riccardo Montolivo è rimasto senza giocare per oltre 7 mesi dopo la rottura del crociato e - come gli è successo altre volte in carriera - ha subito una serie di insulti sui social network. In un'intervista al Corriere dello Sport ha avuto il coraggio di parlarne.



"I social network ormai sono diventati una valvola di sfogo per tutti. È un mondo senza regole purtroppo, dove ognuno può scrivere quello che vuole senza assumersene la responsabilità. Purtroppo le frasi negative trascinano molto di più dei pensieri positivi, quindi ha fatto molto più clamore qualche messaggio negativo piuttosto che tanti messaggi di affetto e di stima che ho anche ricevuto. Francamente ho provato un po’ di tristezza, ma per loro. Io non riesco a capire come una persona possa esprimersi in questo modo di fronte ad un evidente momento di drammatica difficoltà per uno sportivo".



Montolivo ha poi parlato della sua carriera: "Prandelli è stato l'allenatore più importante, Gerrard è sempre stato il mio modello, era un giocatore fantastico. Pirlo il più intelligente, Totti tra i migliori al mondo. Balotelli è un buono, il suo limite è stato quello di non mettere il calcio sempre al primo posto. Capitano di una squadra vuol dire essere un punto di riferimento per tutti: significa avere l’obbligo di non sbagliare. Deve essere una guida per tutti e deve prendersi anche responsabilità non proprie a volte. Io malinconico in campo? Do questa impressione perché non mi lascio mai andare a delle reazioni fuori posto. Cerco sempre, anche nelle situazioni più difficili, di mantenere la calma e di non perdere lucidità. Questo porta magari a vedermi da fuori un po’ distaccato e malinconico".