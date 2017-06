Milan, Montella: "Voglio la centesima vittoria"per l'Europa"

Vincenzo Montella chiede attenzione al Milan in vista della partita contro il Bologna ma ha fiducia nella sua squadra: "Sto vivendo questa gara come una finale, chiuderebbe un discorso iniziato a luglio. Personalmente sono a 99 vittorie in serie A e la nuova proprietà non ha ancora visto i tre punti: sfruttiamo questo match point per l'Europa League".



Il tecnico rossonero non è preoccupato da eventuali preliminari europei: "Non sarebbe un problema. Quest'anno volevamo vincere la Supercoppa Italiana, onorare la Coppa Italia e andare in Europa: ci manca l'ultimo passo, abbiamo l'1% di vantaggio e dipende da noi. Se poi chiuderemo anche davanti all'Inter, meglio. Ma occhio al Bologna, squadra organizzata e con giocatori di talento". Un solo indizio sulla formazione: "Bacca e Lapadula insieme sono una possibilità".



Una volta conquistato il sesto posto, si potrà pensare al futuro: "La società sta lavorando in maniera eccellente, contento delle parole di Fassone e così anche i tifosi". Ma arriverà il Papu Gomez? "Ha detto che l'ho cercato a gennaio? Parla un po' troppo: è un bravo giocatore ma parla un po' troppo... (sorride, ndr)".