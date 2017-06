Milan, Montella: "Vittoria sofferta, ma voluta e meritata"

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo il successo, per 2-1, contro il Crotone: "È stata un partita complicata, complimenti al Crotone che è stato compatto e accorto e poi ha mollato solo alla fine. Dispiace per loro perché hanno perso molti punti negli ultimi minuti. È stata una vittoria sofferta ma voluta fortemente. Abbiamo fatto meglio nel primo tempo, nella ripresa è mancata un po' di armonia di squadra ma io ho sempre visto un Milan vivo che voleva vincere e che ha raggiunto la vittoria grazie a quelle energie mentali che ti fanno fare la differenza".



L'allenatore rossonero si complimenta con Lapadula, decisivo anche questa volta: "Vittoria ancora nel segno di Lapadula? Lui gioca sempre con molto impeto che è la sua forza. Ha fatto un gol dei suoi, uno di quelli che piacciono a me, un gol che se non l'avesse fatto nessuno avrebbe potuto dirgli nulla. Ha fatto un gol sporco, di quelli che un attaccante vero ti deve garantire nell'arco di una stagione: mi ha fatto molto piacere la sua realizzazione".