Milan, Montella: "Vietato sottovalutare il Palermo"

E' un Vincenzo Montella molto concentrato e serio quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Palermo, una partita che il Milan non può sbagliare se vuole continuare a respirare aria d'Europa e il fatto che i rosanero non abbiano ancora conquistato neanche un punto al Barbera non lascia affatto tranquillo il tecnico rossonero: "E' una gara difficile - ha detto Montella - affronteremo una squadra che ha bisogno di punti, un ambiente caldo per una gara di calcio. Per me è una partita molto difficile e non sottovalutiamo il Palermo. Hanno un'idea di calcio chiara e lucida e un allenatore che intriga, affronteremo una squadra molto speculare. Se non hai il massimo dell'aggressività per stopparne le trame rischi di fare brutte figure. Questo è quello che dobbiamo fare domani. Io credo che il Milan, anche per la storia, non sia nelle condizioni di sottovalutare nessuno. Dobbiamo essere lucidi e bravi, molto concentrati. Ci vuole ferocia sportiva, bisogna giocare a calcio e farlo bene".

Poi qualche indicazione sulla formazione, dove esordisce tra i convocati Mati Fernandez e dove restano i dubbi tra Pasalic e Sosa a centrocampo e tra De Sciglio e il rientrante Antonelli a sinistra: "Lui e Mati vengono da un infortunio, si sono allenati bene, sono in condizione di giocare ma non so per quanti minuti" ha detto Montella, che ha confermato il probabile utilizzo di Bonaventura nel tridente al posto di Niang: "La sua storia dimostra che è un calciatore di fascia, o 4-4-2 o 4-3-3, si è mentalizzato in un ruolo e sta crescendo bene. Gli piace può fare sia l'interno che l'esterno alto".

Inevitabile la consueta domanda sulle questioni societarie: "Sin dall'inizio con la squadra sono stato molto chiaro, noi dobbiamo pensare solo al campo. E questo può essere un vantaggio per noi, anzi lo è " ha detto Montella, che ha parlato anche del momento difficile delle punte rossonere: "Un attaccante vuole sempre segnare, mi piacerebbe che ci fosse una distribuzione dei gol, però mi piace anche che a decidere la gara spesso è chi subentra".

Infine una battuta sulla vicenda allenatore dell'Inter: "Sinceramente non mi interessa, i casting ormai si fanno da diversi anni - ha detto Montella - Tutte le società prima di prendere un allenatore ne sentono 4-5, non è più una novità".

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Lapadula, Luiz Adriano, Suso