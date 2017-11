Milan, Montella: "Tutta questa differenza con le big non c'è"

La panchina di Vincenzo Montella smetterà di traballare per almeno due settimane. La vittoria sul Sassuolo regala un po' di serenità al Milan e al suo allenatore: ecco le dichiarazioni rilasciate a Premium Sport.



"Siamo partiti con grande impegno, provando a pressare alto, anche se non sempre ci siamo riusciti. Poi, dopo un’occasione concessa al Sassuolo, abbiamo perso un po’ di sicurezza - spiega Montella -: in quel frangente non mi è piaciuta la squadra, ma col passare del tempo abbiamo ricominciato a giocare e penso che alla fine la vittoria sia meritata. Per quanto riguarda la fase difensiva, stasera abbiamo concesso davvero poco e questo mi fa piacere: diciamo che sono contento del risultato e, in parte, anche della prestazione. Abbiamo ancora il record di tiri in porta in Serie A e questo è sintomo che qualcosa di buono facciamo".



"Sconfitte contro le big e vittorie contro le più deboli? Sarei stato più preoccupato se fosse stato il contrario. Tutta questa differenza nel gioco non l'ho vista, loro hanno avuto il guizzo che serve per sbloccare partite di quel livello, le tre sconfitte hanno dimostrato che dobbiamo lavorare molto per avvicinarci alle grandi. E sono convinto che lo faremo e che inseguiremo fino alla fine il nostro obiettivo".



"Abbiamo perso un po' di coraggio dopo lo spavento, ma ho detto ai ragazzi che avrei preferito perdere giocandocela. Ora preferisco evidenziare gli aspetti positivi: la squadra ha concesso poco ed è un po' di partite che succede. Poi siamo stati bravi anche in fase offensiva, abbiamo tirato dieci volte in porta".