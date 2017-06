Milan, Montella: "Tre punti sudati, tutto ok con Bacca"

Vincenzo Montella incassa i tre punti e mette da parte le proteste arbitrali dopo lo 0-1 con la Sampdoria: “L’adrenalina ti fa fare delle cose che a freddo non faresti. La partita è stata bella, ci sono tanti altri spunti su cui discutere". Questa l'analisi del match: "Nel primo tempo la Sampdoria ha fatto qualcosa in più, nel fraseggio e come interpretazione, mentre noi eravamo un po’ troppo lunghi. Nel secondo siamo cresciuti come fluidità di gioco: è vero che poteva vincere anche la Samp, ma nella ripresa abbiamo dimostrato di volerla vincere più dei nostri avversari".



Ancora il tecnico del Milan: "Sono tre punti sudati e importantissimi. Nella ripresa abbiamo avuto il coraggio di provarci con più convinzione e siamo stati premiati". Poi, sul confronto con Bacca: "Se ne hanno continuamente di confronti con i calciatori, ma è tutto sotto controllo: abbiamo tre partite in una settimana, io sono l’allenatore e devo fare delle scelte. Lapadula ha fatto bene e Bacca è entrato altrettanto bene".