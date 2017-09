Milan, Montella: "Tiriamo più di tutti, ora l'asticella si alza"

Lo aspetta la "sua" Sampdoria, lo aspetta, soprattutto, un ciclo di partite decisamente più complicate di quelle che il Milan ha giocato finora. Ecco come vive quest'attesa il tecnico rossonero Vincenzo Montella.



"Torno molto volentieri a Genova, è una sfida che mi emoziona sempre. Partita estremamente difficile e complicata, la Sampdoria è forte sul piano tattico. Dovremo essere veloci ed organizzati, servirà anche lucidità mentale. Loro si difendono bene sempre, contro chiunque, quindi è necessario trovare ampiezza e profondità. Questa gara ci serve per alzare l'asticella: nelle prossime giornate avremo sfide al vertice come la Roma, il derby la Juventus e il Napoli. Questa è la prima del ciclo, una delle più complicate. La squadra è carica è motivata, anche la classifica è abbastanza soddisfaciente. Ci auguravamo un simile inizio, con tanti nuovi è sempre difficile trovare subito i risultati".



Analisi sui singoli: "Suso non ha bisogno di ulteriori parole da parte mia. Ha giocato benissimo la scorsa stagione da esterno ma per una squadra che vuole andare in Champions deve segnare di più. Spostandosi in mezzo, avrà più occasioni di vedere la porta e si adatterà velocemente. Bonucci e Biglia? Ci aspettiamo tanto da loro due, così come da tutti quelli che hanno più esperienza. Sono esempio in tutto, in partita e nei comportamenti. Sono trainanti per i più giovani. Kalinic è quello con più esperienza, in questo momento mi dà più garanzie tra gli attaccanti, ma André Silva è in continuo miglioramento, anche nell'approccio mentale. Logico che la cifra pagata fa aumentare le responsabilità e le aspettative, ma ha ancora 21 anni. Ha avuto comunque un grande avvio e sono soddisfatto".



Chiusura sul gioco di squadra: "Solo il Napoli ha più possesso palla di noi e siamo in testa per tiri fatti e meno conclusioni subite. I numeri non dicono tutti ma se dovessimo essere giudicati da questa statistiche, staremmo parlando di un grande Milan e siamo pure i più giovani del campionato".