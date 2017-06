Milan, Montella: "Tanti errori contro di noi, siamo in credito con gli arbitri"

I 18 anni di Donnarumma, la cena di squadra, la rincorsa all'Europa League: il Milan si avvicina così alla sfida di domenica (ore 15, diretta su Premium Sport) contro il Sassuolo. Dopo il successo con la Fiorentina, Montella cerca un'altra vittoria per avvicinarsi a Inter, Atalanta e Lazio: serve almeno il sesto posto per tornare a giocare gare internazionali. Ecco le sue parole in conferenza stanoa.



"Vincere fa sempre bene. Ci troveremo di fronte un avversario importante che negli anni ha dimostrato di poter battere chiunque. Speriamo si parli solo di campo e non succeda come dopo la gara di andata. A San Siro col Sassuolo abbiamo avuto un rigore generoso, ma da allora abbiamo pagato. Abbiamo chiacchierato pochissimo rispetto agli errori che abbiamo subito, anche domenica il gioco poteva essere fermato prima del gol di Kalinic. In questo campionato il Milan è in credito rispetto agli errori".



"Sono contento che Donnarumma sia arrivato a questo traguardo: non se ne può più del suo compleanno, non so quanto sia durato. È diventato uomo rispetto alla carta d'identità, ma lo era già prima. Non so se possa diventare più forte di Buffon, gli auguro di ripeterne la carriera e di essere più vincente a livello internazionale, anche se Gigi ha vinto un Mondiale".



"Il Sassuolo sta ritrovando giocatori importanti, si conoscono bene. Al di là di Berardi, che è molto bravo a segnare, il Sassuolo è bravo a costruire azioni importanti. Noi dobbiamo provare a dominare la partita e vincere. Come ho detto prima ora contano di più i punti delle prestazioni. Noi subiamo più gol a difesa schierata, quindi non in contropiede. Sono luoghi comuni"



"Bacca? Siamo felici della sua decisione di restare, ha la nostra massima fiducia. Se io da calciatore avrei accettato un'offerta dalla Cina non lo so, dipende da tanti fattori. Lapadula? È tornato dalla Nazionale con una caviglia gonfia, quindi peggio di quando l'avevamo lasciato. "Vangioni è arrivato in Italia infortunato ed è stato fermo due mesi. Un giocatore che arriva dal Sudamerica ha bisogno di un periodo d'adattamento, soprattutto se è un difensore. E lui nasce ala e ha fatto anche l'interno prima di diventare terzino. In più si è fatto male di nuovo e davanti aveva due nazionali italiani. Locatelli è motivato: può giocare insieme a Sosa, per me sono complementari. De Sciglio sta bene ed è a disposizione"



"Fare i preliminari di Europa League non sarebbe un problema, anche se preferirei evitarlo. Affronti partite non difficilissime perché trovi squadre meno quotate di quelle che sfidi generalmente in precampionato e magari arrivi più allenato in campionato. Il mio momento più emozionante, al di là del trionfo di Doha, è stato quello di firmare per il Milan. Da calciatore ho avuto questo sogno per tantissimi anni, ce l'ho fatta da allenatore: dovesse esserci una continuità sarei felicissimo, non dovesse esserci non smetterò mai di ringraziare Berlusconi e Galliani".



"Bonucci-Allegri? Gli esempi vanno dati nel momento giusto: a volte è meglio perdere un giocatore e ritrovarne altri 20. Penso che per Allegri sia stato difficile rinunciare a lui. Ranieri? Nel calcio la riconoscenza non serve. Si guarda solo al presente e poco al passato. Ranieri ha fatto qualcosa di irripetibile. La sua impresa avvicina molto i sogni di tutti. Io in rotta di collisione con la Fiorentina? No, mi hanno esonerato mentre partivo per le vacanze. Ero al metal detector, ho trovato la mail dell'esonero passando da una parte all'altra... Se mi avessero preso l'iPad non me ne sarei accorto"