Milan, Montella svolta: "Cambiamo preparazione". Via Marra

"Ripartenza Milan. Ho pensato a lungo su come alzare l'asticella. Partiamo dalla preparazione atletica". Con un tweet Vincenzo Montella annuncia un cambio che rappresenta una svolta per i rossoneri: a farne le spese è uno degli storici collaboratori dell'allenatore, Emanuele Marra, l'uomo che nella prima gara ufficiale della scorsa stagione, contro il Torino, suonò la carica prima del match.



"Dopo un'attenta analisi - scrive- ho fatto le mie prime valutazioni e, tra le aree di miglioramento, ho individuato la preparazione atletica per la quale ho deciso di avviare un nuovo piano che purtroppo non ha trovato la piena condivisione del mio collaboratore Emanuele Marra. Con Emanuele ho deciso, a malincuore, di interrompere il rapporto professionale. Colgo l'occasione per ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni al mio fianco". È dunque Marra la prima vittima del momento difficile che vive ildopo le sconfitte nelle due trasferte con