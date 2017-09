Milan, Montella: "Suso si è innervosito, si abituerà"

Vincenzo Montella si gode la vittoria sull'Udinese: ecco le dichiarazioni del tecnico del Milan.



"Non è una vittoria sporca, ma sofferta e meritata. In base a quanto creato, potevamo segnare di più, ma mi è piaciuta molto la reazione dopo il gol dell'1-1, meno i minuti di deconcentrazione dopo il gol annullato a Lasagna. Suso in difficoltà? Si abituerà presto a giocare in quella posizione, per uno come lui che ha bisogno di toccare la palla molto spesso è difficile, si è innervosito un po'. André Silva e Calhanoglu fuori? Volevo più freschezza, chi ha giocato oggi ha giocato in modo eccellente".



"È stata una vittoria di grande personalità, fino a prima della Lazio eravamo abituati a giocare solo su un binario, adesso no. A livello fisico siamo messi meglio, rispetto al potenziale della squadra non saprei a che punto siamo, tanti sono diamanti semi-grezzi in questo momento. Chi è cresciuto un po' più degli altri è André Silva, anche se oggi non ha giocato. Rigiocherei la gara con la Lazio? No, voglio credere che sia stata salutare per tutti, fanno ancora male quelle sberle, bene che sia successo. In tutto il precampionato io ero l'allenatore migliore del mondo, i giocatori i migliori del mondo, la società migliore del mondo. Questo ci ha un attimo distratti".