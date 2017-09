Milan, Montella: "Suso mai sul mercato, Montolivo straordinario"

Ora Vincenzo Montella si godrà un po' di riposo. Arriva la sosta, poi ci sarà da lavorare e potrà farlo dopo 6 vittorie su 6 partite stagionali. L'ultima, soffertissima, contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Milan a Premium Sport.



"È stata un gara difficile e lo sapevamo. Venivamo da un ciclo di partite ravvicinate e forse abbiamo sofferto un po’ questo. La vittoria comunque è meritata, siamo partiti bene e abbiamo trovato il gol. Poi siamo calati, il Cagliari ha preso campo ma penso che questo tipo di vittorie siano pesanti nell’arco del campionato e spero che ne arrivino altre così".



"Suso vicino all’addio in questa sessione di mercato? Suso fa parte del nostro progetto, è un giocatore importantissimo e stimatissimo dalla parte tecnica. Ha raggiunto la Nazionale e ne siamo felici e non è mai stato messo sul mercato. Ma se devo fare un elogio per questa gara lo voglio fare a Montolivo che ha fatto una prestazione straordinaria, che ha sancito un grande inizio di stagione. Chissà che non sia stata anche questa decisione di cambiare il capitano che lo ha reso un po’ più sereno. Sta di fatto che sta giocando in maniera eccellente".



"Lo striscione contro Niang? Non ho letto, il pubblico ha il diritto di esprimere la sua opinione. Io devo fare l’allenatore. Andrè Silva fuori per tutta la gara? C’è posto per tutti e tre, magari anche insieme se ci fanno giocare in 12. E’ una rotazione normale, non tutti possono giocare tutte le partite. Dove può migliorare questo Milan? Nella continuità di gioco e nella gestione della partita. Dobbiamo allungarci meno anche se in questa fase penso sia normale".