Milan, Montella: "Squadra con gli attributi. Vittoria dedicata a Berlusconi"

Vincenzo Montella parla ai microfoni di Premium Sport dopo l'incredibile successo del Milan sul Sassuolo: “Mi ha chiamato il presidente Berlusconi che ci ha fatto i complimenti. La squadra aveva molta voglia e gli ha dedicato questa vittoria per fargli un regalo per il compleanno: era molto contento".



Il tecnico rossonero è visibilmente soddisfatto per la reazione dei suoi giocatori: "La squadra ha bisogno di alcune caratteristiche per esprimersi al massimo: i ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi per poter ribaltare una gara complicata contro un avversario di valore. Queste vittorie hanno un’importanza che va oltre i 3 punti e questa me la prendo con grandissimo entusiasmo. Abbiamo avuto una grande forza morale. Abbiamo fatto gare migliori senza aver vinto ma oggi abbiamo vinto con altre caratteristiche".



A San Siro è salito in cattedra il giovane Locatelli: "Le lacrime di Locatelli a fine partita? Mi emoziona ancora adesso questa cosa. Il calcio regala sempre emozioni, sono contento perché è un ragazzo equilibrato. Adesso per lui diventa più complicato diventare un calciatore ma ha l’equilibrio per riuscirci al meglio. Il cambio Locatelli-Montolivo? Montolivo ha giocato benissimo le ultime tre gare, oggi l’ho visto in calo e ho voluto mettere un ragazzo libero di testa in un momento difficile della partita".